Заседание совета по развитию предпринимательства в Беларуси прошло сегодня

Совет по развитию предпринимательства в Беларуси выступил с инициативой изменить систему оплаты труда работников коммерческих организаций.

Проблема назрела давно и требует упрощения. Об этом сообщили сегодня на очередном заседании Совета. В частности, предприниматели предлагают не ограничивать верхнюю планку зарплаты и убрать некоторые положения по её нормированию.

Совет по развитию предпринимательства в Беларуси создан для того, чтобы налаживать конструктивный диалог государства и бизнеса. Возглавляет его - Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета. Страна сегодня последовательно формирует благоприятные административные, правовые и экономические рамки для развития сектора малого бизнеса. Один из последних реальных шагов либерализации – Декрет Президента №2 о заявительном принципе регистрации бизнеса.

