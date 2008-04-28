Заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы пройдет в Молодечно

Участники утвердят показатели взаимных поставок продукции на период до 2013 года. К слову, товарооборот Беларуси и Москвы в первом квартале текущего года увеличился почти на треть, превысив 750 миллионов долларов.



Планируется также обсудить взаимодействие в строительстве, реализацию взаимовыгодных инвестпроектов.



Особое внимание - социальным вопросам. Участники познакомятся с опытом работы семейного детского дома в Боровлянах. Кроме того, "Поезд памяти" доставит в Минск московских школьников - членов военно-патриотических клубов и воспитанников семейных детских домов.