Заседание президиума Совета министров

В центре внимания заседания президиума Совета министров - Программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет и план мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского народного собрания.Проект этого документа был доработан в соответствии с предложениями всенародного форума. Реализация Программы позволит в 2010 году по сравнению с прошлым годом увеличить валовой внутренний продукт примерно в полтора раза, а номинальную начисленную среднемесячную зарплату - до 500 долларов США. Комментируя её содержание, премьер-министр Сергей Сидорский отметил, что особое внимание необходимо уделить образованию и здравоохранению, развитию малого бизнеса и предпринимательства, а так же развитию сферы услуг, в частности туризма. Сергей Сидорский обратил внимание на необходимость активной научной и инновационной деятельности, а также создания технополисов и различных инновационных центров.