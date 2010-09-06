Зарплаты и пенсии вырастут, расходы на образование, медицину и науку увеличатся

Бюджет-2011 сохранит социальную направленность. Проект главного финансового документа сегодня обсуждали парламентарии. Уже завтра он может быть принят на внеочередной сессии Палаты Представителей.

Пожалуй, главный вопрос, который задаёт себе каждый бюджетник: вырастут ли зарплаты, стипендии, пенсии? Ответ положительный. К тому же депутаты подтвердили сегодня, что бюджет-2011 социальную направленность сохранит и даже увеличит расходы, скажем, на медицину, образование и науку.

Проект назван депутатами прогрессивным и оптимальным, с учётом всех интересов государства: наряду с ростом ассигнований социальной сферы — на 30-40% — значительные средства будут направлены и на развитие экономики.

Александр Антоненко, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике:

Практически по всем направлениям расходы будут увеличены. Объём бюджета вырастет на 18%. Но более быстрыми темпами будет развиваться социальная сфера — расходы увеличатся на 30-40%. Сохранятся такие направления вложения как инновации, а также сельское хозяйство и промышленность. Задачу депутата я вижу не только в том, чтобы рассмотреть, правильно ли отражаются эти расходы — вопрос в том, правильно ли используется.

Ожидается, что расходы несколько превысят доходы. Тем не менее, рост ВВП заложен на уровне 110%. Дефицит может составить примерно 6 триллионов, что соответствует международным стандартам. Связано это, в первую очередь, с планами примерно на треть поднять зарплату бюджетникам.

Сама структура доходов существенно не меняется. В основном это поступления от налогов, внешнеэкономической деятельности и акцизов.

Бюджетом предусмотрен, кстати, и механизм погашения затрат на энергоносители. В целом можно сделать вывод, что, в случае выполнения прогнозных темпов роста экономики, бюджет позволит обеспечить рост доходов населения.

Владимир Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу:

Все численные показатели, которые заложены в данный проект, базируются на реальных цифрах исполнения бюджета 2010 года, на экономическом расчете, научных прогнозах развития государства.

Депутаты намерены продолжить работу по либерализации законодательства для повышения инвестиционной привлекательности страны. Речь, в первую очередь, об упрощении налоговой системы и снятии нагрузки на предприятия. Вместе с проектом бюджета в Парламент уже поступили новые редакции Бюджетного и Налогового Кодексов.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Обычный плательщик будет платить только пять налогов, причём, ежеквартально. Когда мы только начинали работу по упрощению налоговой системы, то сделать это было невозможно. И таких платежей было порядка 21-го, и уплачивались они ежемесячно.

Стоит заметить, что о новых правилах игры на год, раньше страна узнавала, в лучшем случае, под бой курантов. В этот раз бизнес, и частный, и государственный, всю информацию может получить уже в ближайшие дни. Кстати, это одно из требований Президента, озвученных во время Послания белорусскому народу и Парламенту.

Александр Лукашенко:

Необходимо искоренять практику, когда акты, особенно в сфере экономики, вступают в силу практически в день подписания или даже через неделю. Как людям и организациям успеть перестроиться и сорентироваться в новых условиях ведения расчётов, налогов, таможенных процедур и тому подобное. Думаю, будет правильным, если при принятии правовых документов, изменяющих условия ведения бизнеса, мы будем устанавливать срок введения их в действие не раньше, чем через три месяца с момента подписания.

Александр Семашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству:

Я лишь приветствую тот факт, что главный финансовый документ страны принимается так рано. Это позволит буквально всем — и Минфину, и предпринимателям, и руководителям предприятий — заранее знать, что их ожидает в новом году. Какие налоги, какие сроки их уплаты. Где они могут выиграть, а где проиграть.

По мнению большинства депутатов, проект бюджета в кардинальных изменениях не нуждается и уже завтра может быть поддержан на внеочередной сессии нижней палаты белорусского Парламента.