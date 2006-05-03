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Зарплату и пенсию надо выплачивать вовремя!

03 мая 2006 14:41
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Контроль за предприятиями столицы, не вовремя выплачивающими заработную плату, будет ужесточен. Такое решение принято руководством столицы.

Требование городских властей выдавать зарплату до 25 числа остается в силе. Однако в апреле это требование выполнено далеко не всеми городскими организациями и предприятиями.

...Темой номер один стала выплата зарплат и пенсий на оперативном совещании  в Минском горисполкоме.  И если столичным пенсионерам, можно сказать, везет -  пенсии к ним всегда приходят без задержек, то  работникам некоторых организаций  стабильно выдачу зарплат  срывают.

Ситуацию надо спасать, сказали в столичной мэрии. И приняли жесткое решение: привлечь к ответственности тех лиц, кто виновен в задержке выплаты заработной платы. Для начала до конца этой недели составят списки предприятий - неплательщиков, затем определят круг лиц, кто мог, но не организовал дело так, чтобы зарплаты   в этих организациях выдавали  вовремя.  Ведь требование до 25 числа каждого месяца выплачивать  кровно заработанное  по-прежнему в силе, причем для всех городских предприятий, независимо от количества работающих  и формы собственности. А впредь контроль над организациями, попавшими в <черный список>, будет ужесточен.
Столь строгие меры  в Минском горисполкоме называют оправданной необходимостью. Некоторые секторы столичной экономики нуждаются в помощи. На помощь в данном случае придет административный ресурс.

# Экономика

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