Зарплату и пенсию надо выплачивать вовремя!

Контроль за предприятиями столицы, не вовремя выплачивающими заработную плату, будет ужесточен. Такое решение принято руководством столицы.

Требование городских властей выдавать зарплату до 25 числа остается в силе. Однако в апреле это требование выполнено далеко не всеми городскими организациями и предприятиями.

...Темой номер один стала выплата зарплат и пенсий на оперативном совещании в Минском горисполкоме. И если столичным пенсионерам, можно сказать, везет - пенсии к ним всегда приходят без задержек, то работникам некоторых организаций стабильно выдачу зарплат срывают.

Ситуацию надо спасать, сказали в столичной мэрии. И приняли жесткое решение: привлечь к ответственности тех лиц, кто виновен в задержке выплаты заработной платы. Для начала до конца этой недели составят списки предприятий - неплательщиков, затем определят круг лиц, кто мог, но не организовал дело так, чтобы зарплаты в этих организациях выдавали вовремя. Ведь требование до 25 числа каждого месяца выплачивать кровно заработанное по-прежнему в силе, причем для всех городских предприятий, независимо от количества работающих и формы собственности. А впредь контроль над организациями, попавшими в <черный список>, будет ужесточен.

Столь строгие меры в Минском горисполкоме называют оправданной необходимостью. Некоторые секторы столичной экономики нуждаются в помощи. На помощь в данном случае придет административный ресурс.