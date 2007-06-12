Зарплата врачей - молодых специалистов - станет выше

Предлагается повысить зарплату молодым медикам на размер ставки первого разряда. Сегодня это примерно 65 тысяч рублей. Соответствующий проект указа рассматривается в Администрации Президента Беларуси.
А сегодня 50 лучших врачей Минска наградили знаками отличия, почетными и профсоюзными грамотами. Их поздравил министр здравоохранения Василий Жарко.
Накануне Дня медика в столице пройдет праздничный концерт с республиканским размахом. До конца недели торжества состоятся во всех районах и областях. Напомним, сейчас в системе здравоохранения трудятся более сорока тысяч врачей.