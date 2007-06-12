Зарплата врачей - молодых специалистов - станет выше

Об этом в преддверии Дня медицинского работника сообщила председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Елена Бельская.

Предлагается повысить зарплату молодым медикам на размер ставки первого разряда. Сегодня это примерно 65 тысяч рублей. Соответствующий проект указа рассматривается в Администрации Президента Беларуси.

А сегодня 50 лучших врачей Минска наградили знаками отличия, почетными и профсоюзными грамотами. Их поздравил министр здравоохранения Василий Жарко.

Накануне Дня медика в столице пройдет праздничный концерт с республиканским размахом. До конца недели торжества состоятся во всех районах и областях. Напомним, сейчас в системе здравоохранения трудятся более сорока тысяч врачей.