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"Зарплата в конверте" - мина замедленного действия

14 февраля 2007 12:07
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Получая таким образом ежемесячно деньги и не отчисляя в пенсионный фонд необходимой суммы, гражданин рискует оставаться в преклонном возрасте материально незащищенным.Сегодня в Минске в Министерстве труда и соцзащиты за круглым столом вновь подняли эту тему. Так называемые "серые" и "черные" схемы выплат незаконно занижают размеры будущих пенсий и сокращают объем социальных гарантий. Кроме того, невыплаченные деньги в государственный бюджет - часть теневой экономики.
# Экономика

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