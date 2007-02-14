"Зарплата в конверте" - мина замедленного действия

Получая таким образом ежемесячно деньги и не отчисляя в пенсионный фонд необходимой суммы, гражданин рискует оставаться в преклонном возрасте материально незащищенным.Сегодня в Минске в Министерстве труда и соцзащиты за круглым столом вновь подняли эту тему. Так называемые "серые" и "черные" схемы выплат незаконно занижают размеры будущих пенсий и сокращают объем социальных гарантий. Кроме того, невыплаченные деньги в государственный бюджет - часть теневой экономики.