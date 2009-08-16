Зарплата в Беларуси выросла на 17%

Намолот зерна нового урожая в Беларуси превысил 6 миллионов тонн

На счету аграриев уже – 6 миллионов 88 тысяч тонн зерна. Ненастная погода замедлила темпы жатвы. Однако в Минсельхозпроде страны уверены – сроки окончания уборки переносить не придется. Она должна завершиться к концу следующей недели.