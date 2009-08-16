Зарплата в Беларуси выросла на 17%

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в Беларуси в первом полугодии 2009 года составила 957,2 тыс. рублей и выросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 17%. На промышленных предприятиях средняя зарплата в июне 2009 года составила 1.080,6 тыс. рублей, что на 6,5% выше среднереспубликанского уровня оплаты труда.
Наиболее высокий уровень оплаты труда - на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности — 2.091,4 тыс. рублей, черной металлургии — 1.495,3 тыс., химической промышленности — 1.458,2 тыс. рублей, сообщает Белстат.