Зарплата работников ЖКХ будет зависеть от количества должников среди жильцов

На любопытный эксперимент пошли коммунальные службы Витебщины, чтобы справиться с долгами за коммунальные услуги. Теперь от количества неплательщиков в данном конкретном доме или районе будет напрямую зависеть... зарплата домоуправов. Коммунальники просто изменили принцип начисления премий руководителям жилищных служб.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома, по этому показателю руководители ЖРЭТов и ЖЭУ будут премироваться или депримироваться. Размер поощрений будет также зависеть от количества и разнообразия платных услуг, которые данная коммунальная организация оказывает жильцам своего дома или района.

К слову, за полгода просроченная задолженность жителей Витебщины предприятиям ЖКХ возросла до 7,6 млрд рублей. Большинство неплательщиков живет в Оршанском, Витебском, Шумилинском и Сенненском районах, а также в Орше и Витебске. В то же время коммунальникам удалось снизить затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг. За последние три года — на 17,5 процента.



Как комментируют специалисты, в первую очередь этого удалось достичь благодаря замене тепловых и водопроводных сетей, тепловой модернизации жилья, внедрению поквартирного учета расхода воды и тепла. При этом затраты на водоснабжение сократились на 4,2 млрд рублей, теплоснабжение — более чем на 9 млрд рублей. Коммунальники собираются продолжать снижение себестоимости своих услуг, для этого в области в этом году уже установили 155 котлоагрегатов, работающих на древесных отходах, сообщает «Народная газета».