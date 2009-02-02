Зарегистрировать предприятие в Беларуси теперь можно за один день

В стране начал действовать полноценный заявительный принцип госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей.Документов понадобится минимум – заявление, устав и квитанция об уплате госпошлины. Финал регистрации – штамп на уставе предприятия. Уже на следующий день предприниматель сможет получить свидетельство и приступить к работе. По мнению экспертов, такая регистрация предприятий в Беларуси будет наиболее либеральной среди стран СНГ и одной из самых совершенных в мире.