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Зарегистрировать предприятие в Беларуси теперь можно за один день

02 февраля 2009 17:54
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В стране начал действовать полноценный заявительный принцип госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей.Документов понадобится минимум – заявление, устав и квитанция об уплате госпошлины. Финал регистрации – штамп на уставе предприятия. Уже на следующий день предприниматель сможет получить свидетельство и приступить к работе. По мнению экспертов, такая регистрация предприятий в Беларуси будет наиболее либеральной среди стран СНГ и одной из самых совершенных в мире.
# Экономика

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