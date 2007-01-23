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Зарегистрировать недвижимость станет проще

23 января 2007 15:02
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Минское городское агентство по государственной регистрации недвижимости и земельному кадастру до 1 марта нынешнего года проведет модернизацию своих помещений. Благодаря реализации проекта на предприятии будет организован прием граждан по кабинетной системе с автоматизированной системой управления клиентами. Одновременно будет возможность предварительной записи на прием по телефону или через Интернет-сайт агентства. Такие новшества связаны в первую очередь с проблемой размещения помещений БРТИ.
# Экономика

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