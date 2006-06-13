Заработная плата до конца года в Беларуси вырастет на 19,5%

В рабочем кабинете Президента Беларуси с докладом выступил министр труда и соцзащиты. Владимир Потупчик доложил об итогах работы отрасли за 5 месяцев.Обеспечить рост заработной платы и пенсий - главное требование главы государства. До конца года зарплата белорусов должна вырасти на 19, 5%. Её средний уровень по стране составит 300 долларов. Такими же темпами будут увеличиваться и пенсионные выплаты. В декабре у белорусского пенсионера будет на 19,5% больше денег в кошельке.



<Безусловно, это только средняя заработная плата. Мы прекрасно понимаем, что есть места, где этот уровень не выполняется. Мы занимаемся тем, чтобы это было повсеместно>, - отметил министр труда и социальной защиты Республики Владимир Потупчик. В Министерстве труда и соцзащиты уверены: запланированные 19 с половиной процента роста будут обязательно выполнены. Процесс совершенствования пенсионного обеспечения продолжится. Совмин вскоре рассмотрит новый Проект закона в этой сфере.



<Буквально на прошлой неделе мы внесли в Совмин Проект закона <О профессиональном пенсионном обеспечении>. Те подходы, которые там заложены, позволят снизить нагрузку на общую пенсионную систему и переложить эту ношу на плечи нанимателей, то есть тех, кто занимается улучшением условий труда для своих работников>, - сообщил Владимир Потупчик.