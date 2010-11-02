Заработать на транзитных возможностях Беларуси — цена вопроса 43 миллиарда рублей

Именно такой годовой доход сможет иметь республика уже к 2015 году, если в минском аэропорту будут чаще приземляться иностранные воздушные суда, а транзитные пассажиры и водители будут больше тратить денег в придорожных ресторанах и отелях.

Одна из главных автомобильных артерий страны, так называемая «олимпийка», ежедневно пропускает десятки грузов. Расположение прямо в сердце Европы — весомый аргумент при выборе страны для транзита. Здесь он ещё и в гармонии с хорошим дорожным покрытием и приличным сервисом. Причём развитие, говорит Зора Роганович — дальнобойщик из Сербии — на лицо. 20 лет ездит уже этим маршрутом.

Зора Роганович , дальнобойщик (Сербия):

Еду сейчас в Питер. В Беларуси все нравится: дороги хорошие, все хорошо.

Влад Васавич, дальнобойщик (Сербия):

Надо больше стоянок, чтобы поближе были. А так все нормально.

Европейские стандарты и по качеству полотна, и по придорожному сервису — главное при строительстве. В Могилевской области строят дорогу «первой» категории, по две полосы в обе стороны. Используются только новейшие технологии: чтобы и служила долго и пропускать могла фуры с одиннадцатитонным грузом..

Анатолий Лопатин, генеральный директор РУП «Могилевавтодор»:

Она будет не хуже, чем в Западной Европе. Аналог — германские дороги, это эталон в мире. Будет развиваться мощнейший придорожный комплекс: с кафе, гостиницами, площадками, стоянками — европейского уровня.

Как увеличить транзитную привлекательность страны, думают сейчас в белорусском правительстве. Как неоднократно замечал глава государства, Беларусь не использует на полную мощь свой колоссальный транзитный потенциал. Все замечания легли в основу проекта госпрограммы.

Уже к 2015 году доходы от транзита могут вырасти на 60%. При этом экспорт услуг, по плану, более миллиарда долларов. Для этого будут строить дороги, создавать и модернизировать инфраструктуру, закупать новые автобусы и железнодорожные вагоны для пассажирских перевозок. Это сфера, в отличие от грузоперевозок, прибыли пока приносит немного. БЖД, кстати, уже заключила контракт о поставках из Китая грузовых электровозов. Они экономичны и большей грузоподъемности.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Реконструкция и модернизация транзитной инфраструктуры — это 20 мероприятий. Предусматривается развитие и модернизацию железнодорожного транспорта, реконструкция автомобильных дорог и доведением параметров до нагрузки на ось до 11, 5 тонн, а также развитие придорожного сервиса.

Как заявил первый вице-премьер Владимир Семашко, государство не исключает также возможность повышения тарифных ставок. Скажем, на транзит по своей территории природного газа. В Украине тариф уже составляет 2,5 доллара. Эту цифру учтут и белорусские эксперты.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас сейчас тариф – $1,88. Но он будет расти. В следующем году – $2 по соглашению. А это – 6% в плюсе. А дальше будем спорить. Украина в следующем году, похоже, будем платить за газ столько же. Но у них тариф – $2,5.

Инновации придут и на трубопроводы, и к авиаперевозчикам. Уже в 2015 году объем доходов, к примеру, от транзитных полётов иностранных воздушных судов составит более 142% к нынешнему уровню. Экономический эффект от реализации программы — почти 43 миллиарда белорусских рублей.