Заработать на транзите: в Беларуси будут построены 18 транспортно-логистических центров

Программой определены 50 участков для строительства.

Первенцу ещё и нет полугода, но он уже крепко стоит на ногах. Товарно-логистический центр в Марьиной Горке работает как часы – круглые сутки. От заморозки до хранения: -24 в холодильнике даёт хороший «плюс» в экономику предприятия.

Леонид Жачковский, заведующий складом логистического центра:

Наши зарубежные поставщики поставляют определенные виды товаров глубокой заморозки. На данном логистическом центре проходит их деление, дробление на заказы, и заказы поступают в розничную сеть.

Здесь уже встречают грузы и отправляют во все страны мира. Вторую неделю товар по всем правилам таможни можно оформить в удобном месте и в удобное время на подъездах к столице. Первая очередь новостройки работает, тем самым зарабатывая на вторую. Полсотни стояночных мест, склад для хранения товаров уже есть, строят гостиницу и аквапарк.

Леонид Досов, заместитель председателя Государственного Таможенного комитета Республики Беларусь:

Не заезжая в Минск, культурно, без каких-то проблем, выгрузили товар, загрузили товар и поехали по этой трассе то ли в Западную Европу через Брест или опять на границу Беларуси и Российской Федерации.

На перекрестке главных дорог – Минская область. Именно поэтому большинство логистических центров откроют на Минщине. 13 площадок для строительства уже выделены. За крупный инвестпроект в 150 миллионов долларов «Прилесье» взялись иранские бизнесмены. В транспортно-логистический центр вблизи Ракова готовы вложить 30 миллиардов рублей литовские инвесторы.

Эдминас Багдонас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Беларуси:

Мы — транзитные страны, через нас могут ездить товары, мы будем зарабатывать деньги на этом, строить логистические центры, потому что сейчас не всегда машины могут и хотят ездить из-за не совсем качественных услуг.

Сюда груз будет лететь по небу, ехать по железной дороге и автомагистрали. Латвийская компания готова проинвестировать строительство Международного мультимодального логистического центра близ Оршанского авиаремонтного завода.

Николай Верховец, первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Развитие транспортно-логистической тематики — это сегодня актуально, это значимо. Мы имеем ежегодный прирост в 15-21% по объему в денежном только выражении.

Минтранс заинтересован в привлечении новых иностранных инвестиций в сферу транспортной логистики Беларуси. Преференции в законодательной сфере и в налогообложении. Пять лет без налога на прибыль и льготы при оплате земельной аренды. Шесть логистических центров по всей республике уже ведут бизнес по упрощенной схеме.

Чемпионом мира по использованию своего географического и логистического положения сегодня можно назвать Германию. В этой стране, к примеру, контейнеров столько, что можно трижды опоясать весь земной шар. К 2015 году и Беларусь по праву сможет гордиться своей товаропроводящей сетью. Ведь только по госпрограмме в стране выделено полсотни участков на строительство логистических комплексов.