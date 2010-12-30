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Заработал валюту – получи надбавку к зарплате

30 декабря 2010 10:57
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В Беларуси продолжится практика поощрения работников коммерческих организаций за реализацию продукции на экспорт. Соответствующий указ подписал Президент.

В предыдущие два года такие меры были приняты в качестве эксперимента. Теперь на персональные условия оплаты труда смогут рассчитывать гораздо больше специалистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Ефимов, заместитель начальника Управления внешнеэкономической деятельности Комитета экономики Мингорисполкома:
Существующая в настоящее время практика действительно позволяет поощрять наиболее инициативных работников частных коммерческих структур, которые так или иначе участвуют в работе по продвижению продукции на зарубежные рынки, что, безусловно, способствует расширению географии экспортных поставок. Такие люди должны быть поощрены.

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# Экономика

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