Запуск первого энергоблока на БелАЭС обсудили на международном форуме «Атомэкспо»

Новости Беларуси. Беларусь и «Росатом» договорились усилить работу на первом энергоблоке атомной электростанции в Островце. Совместные действия по его запуску стороны обсудили на полях международного форума «Атомэкспо», который открылся 19 июня в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, первый энергоблок планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. В ближайшее время в Островце пройдет заседание штаба, на котором стороны обсудят ход строительства и сроки поставки оборудования. В частности, речь пойдет о работах на ключевых объектах, которые определяют сроки ввода энергоблоков в эксплуатацию.