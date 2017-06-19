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Запуск первого энергоблока на БелАЭС обсудили на международном форуме «Атомэкспо»

19 июня 2017 11:37
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Новости Беларуси. Беларусь и «Росатом» договорились усилить работу на первом энергоблоке атомной электростанции в Островце. Совместные действия по его запуску стороны обсудили на полях международного форума «Атомэкспо», который открылся 19 июня в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, первый энергоблок планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. В ближайшее время в Островце пройдет заседание штаба, на котором стороны обсудят ход строительства и сроки поставки оборудования. В частности, речь пойдет о работах на ключевых объектах, которые определяют сроки ввода энергоблоков в эксплуатацию.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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