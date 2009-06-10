Запрет Россией ввоза молочной продукции — «техническая» проблема (ВИДЕО)

Работу над этим вопросом Госстандарт Беларуси ведет совместно с российскими коллегами — обе стороны подчеркивают, что сложившуюся ситуацию надо понимать правильно.

Об этом заявили сегодня в Минске руководители Госстандарта Беларуси и аналогичного российского агентства в преддверии заседания Межгоссовета СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации.

Обе стороны подчеркивают, что сложившуюся ситуацию надо понимать правильно. Действие временного льготного порядка на получение сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов, окончено. Разрешения Роспотребнадзора получают те предприятия, которые прошли все процедуры на соответствие новому техническому регламенту.

— У нас есть все возможности для проведения этих работ в соответствии с требованиями законодательства, есть соответствующий персонал и испытательная база, — утверждает Валерий Корешков, председатель Госстандарта Республики Беларусь. — Предприятиям, которые прошли все необходимые процедуры, Госстандарт выдает сертификаты на соответствие техническому регламенту. Работа проводится в аккредитованных лабораториях. Те вопросы, которые возникают с российской стороны, надо просто брать и исправлять, есть замечание — нужно оперативно его решить.

— Белорусская сторона очень конструктивно восприняла эту проблему, — в свою очередь заявляет руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Григорий Элькин. — Где есть какие недоработки, необходимо разобраться, подготовить необходимые документы, пройти необходимые процедуры и эта ситуация пропадет сама собой проблема несоответствия всех документов требованиям нового техрегламента на молоко касается не только белорусских предприятий. Среди российских производителей порядка 20% не успели подготовить все разрешительные документы.