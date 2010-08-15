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Запрет на экспорт зерна вступил в силу в России

15 августа 2010 18:17
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Вывозить нельзя пшеницу, рожь и ряд других культур, а также пшеничную и пшенично-ржаную муку.Мера вынужденная. Эмбарго вводится прежде всего для того, чтобы избежать роста внутренних цен на продовольствие. Речь идет не только об угрозе подорожания хлеба, но также мяса и молока. Ведь кормят животных зерновыми. Небывалая жара и засуха лишили страну трети урожая. Запрет будет действовать до конца года, но может быть пересмотрен осенью, после того, как подведут окончательные итоги по урожаю и запасам зерна.
# Экономика

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