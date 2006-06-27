Заправок в Беларуси станет больше

Количество АЗС в нашей стране будет расти. Правительство обсуждает программу развития сети автозаправочных станций до 2010 года. В настоящее время республика обеспечена заправочными комплексами на 80%. Об этом в Совмине заявил председатель концерна <Белнефтехим> Александр Боровский.За пять лет должно появится чуть более 240 АЗС, часть из которых будет реконструирована. Стоимость восстановления старых, морально устаревших заправок сравнима со строительством новых. Уже этим летом на заправочных станциях в массовом порядке появятся <пистолетчики> - те, кто заправляет автомобиль топливом. По мнению главы <Белнефтехима> - это новые рабочие места для студентов. В целом, на АЗС республики планируют навести порядок.