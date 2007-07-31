Заплати за квартиру и живи спокойно

В этом году минчане задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 7 миллиардов рублей.

Большинство "уклонистов" - так называемые неблагополучные семьи. В судах - тысячи исков. Коммунальщики идут и на радикальные меры. Только в этом году 7 минских семей переселили в менее комфортабельное жилье.

Во 2-м расчетно-справочном центре ЖРЭО Первомайского района Минска своих должников знают хорошо. Их больше 120 человек. Есть среди них и такие, кто не оплачивает коммунальные услуги годами - за ними числятся долги и в 5, и в 6 миллионов рублей. Но, говорят коммунальщики, по сравнению с прошлым годом количество неплательщиков сократилось почти на треть. А все за счет кропотливой работы: высылают заказной почтой предупреждения, направляют письма должникам на работу.

Практика показывает: не все "уклонисты" - так называемые неблагополучные семьи. Их около 40%. Незначительная часть - пенсионеры, безработные, многодетные семьи. Гораздо сложнее с теми, кто пристрастился к рюмке. Мало того, что не платят - они и ведут себя не всегда адекватно. Коммунальщиков с визитами к такой категории должников сопровождает участковый инспектор. Не помогают увещевания - приходится подавать исковые заявления в суд.



Вывод специалистов прост: жилищный фонд недополучил денег - так или иначе, пострадает комфорт самих же минчан. Так что не платить за коммунальные услуги - обделять, прежде всего, себя.