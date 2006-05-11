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Заплати налоги и торгуй спокойно!

11 мая 2006 08:53
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Столичная инспекция Министерства по налогам и сборам начала комплексную проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих Интернет-торговлю. Об этом сообщил начальник инспекции Виктор Дашкевич. Торговля через всемирную паутину  становится все более популярной. Но, поскольку это достаточно новый вид продаж, пока нет документа, регулирующего такую деятельность.
Как выяснилось в ходе проверки, 23 из 33 индивидуальных предпринимателей не уплачивали единый налог. Причина тому - слабая законодательная база в этой области.
# Экономика

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