Заплати налоги и торгуй спокойно!

Столичная инспекция Министерства по налогам и сборам начала комплексную проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих Интернет-торговлю. Об этом сообщил начальник инспекции Виктор Дашкевич. Торговля через всемирную паутину становится все более популярной. Но, поскольку это достаточно новый вид продаж, пока нет документа, регулирующего такую деятельность.

Как выяснилось в ходе проверки, 23 из 33 индивидуальных предпринимателей не уплачивали единый налог. Причина тому - слабая законодательная база в этой области.