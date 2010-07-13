Западно-Поморское воеводство Польши заинтересовано в научно-техническом сотрудничестве с Беларусью

Сегодня делегация этого региона соседней страны посетила Парк высоких технологий и свободную экономическую зону «Минск», а также встретилась с руководством столичного региона.

В Минской области сегодня успешно работают полсотни производств с польским капиталом. Сфера особого интереса — программа «Восточное партнерство». Сейчас две страны обсуждают, как с пользой для дела потратить 600 млн. евро. Именно такая сумма предусмотрена для реализации совместных проектов.

Владислав Хусейко, глава делегации Западно-Поморского воеводства Республики Польша:

Нас особенно заинтересовал ваш Парк высоких технологий. Мы его посетили, и я вижу, что наши страны могут наладить сотрудничество в IT-сфере. Еще нас впечатлил уровень развития вашего сельского хозяйства — на примере агрокомбината «Ждановичи».