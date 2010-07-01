Запад заинтересован в признании рыночного статуса Беларуси

Первые после подачи заявки обсуждения прошли в Минске.

Рыночный статус экономики гарантирует объективную оценку стоимости белорусских товаров за рубежом. Экспортные цены на мясо, молоко, технику будут подкреплены данными Еврокомиссии. Это позволит избежать демпинговых претензий на качественные и недорогие товары.

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Китай претендует на этот статус с 2003 года и не получил его даже после вступления в ВТО. Мы проводим решительные меры по либерализации экономики. Мы хотим, чтобы они были услышаны, увидены Евросоюзом, чтобы они были им признаны.

Штефан Депипер, заместитель генерального директора директората по торговле Еврокомиссии:

Беларуси выгодно продвигаться в этом направлении, это ведет к улучшению экономики в целом. Наша процедура анализа экономики — это долгий процесс, и чтобы изменения вступили в силу, понадобится много времени. Но, я думаю, уже через пару лет Беларусь получит рыночный статус.