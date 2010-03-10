Замминистра энергетики Беларуси: Мы заменим ядерной энергией порядка 20% импортируемого топлива

Беларусь продолжает переговоры с Россией о кредите на строительство АЭС. Они вступили в активную стадию. А пока в Островце ведутся подготовительные работы для возведения станции.

Проект предусматривает возведение жилья, дорог, строительной базы и других объектов. Нормативный акт, в котором будет закреплено решение о строительстве АЭС в Островце, будет принят в нынешнем году.

Юрий Ромашевский, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

– Мы находимся на активной стадии переговорного процесса, вопросы обсуждаются. Получение кредита реально, это подтверждено руководством Российской Федерации. В Островце идут подготовительные работы для строительства АЭС. Выгода абсолютно очевидна. Мы страна, которая на 100% зависит от импортируемых ресурсов. Легко посчитать, что порядка 20% импортируемого топлива мы вытесним, мы заменим его ядерной энергией.