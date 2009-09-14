Заместитель главы МИДа Финляндии посетил Беларусь

– Финляндия считает ядерную энергетику одним из перспективных направлений сотрудничества с Беларусью, – заявил он на встрече со своим белорусским коллегой.

Обе страны уже определили несколько экономических векторов, где отношения могут развиваться наиболее успешно. Речь также об IT-технологиях, деревообработке и экологии.

О том, что Финляндия может предложить белорусскому бизнесу, говорили сегодня в торгово-промышленной палате. Сюда приехали топ-менеджеры 20 крупнейших финских компаний. Они работают в сферах машиностроения, энергетики, логистики и строительства.

– Прежде всего, мы можем предложить технологии по защите и охране окружающей среды. Финляндия готова предложить технологии по контролю за выбросами СО2 и других вредных веществ Эти технологии касаются снижения выбросов различных предприятий и также снижения выбросов выхлопных газов транспорта, – сказал президент и генеральный директор ФИНПРО Йорма Турунен.

– Много компаний представляют машиностроительные отрасли. Важно отметить, что одна из компаний уже ищет площадку для строительства завода. А также есть компания, которая уже установила установки, которые работают на биотопливе, – сказал старший вице-президент, «Элтель групп Корпорейшн» Ханну Тынккынен.