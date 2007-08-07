Закупочные цены на фрукты увеличены

Более 9 тысяч тонн яблок нового урожая уже закупили у населения торгово-заготовительные организации Белкоопсоюза.

В основном это ранние сорта, предназначенные для изготовления пюре, джемов и соков. В нынешнем году урожай яблок ожидается в три раза меньше прошлогоднего.

В зависимости от регионов и собранного урожая килограмм яблок стоит от 150 до 180 белорусских рублей. Поздние сорта, поскольку их качество выше, будут приниматься по более высокой цене. Их отправят и на экспорт.

В настоящее время идёт активная заготовка черники. В этом году её принято на 66% больше. Кроме яблок и черники, организации потребкооперации закупают у населения по 2,5 тысячи рублей голубику и бруснику.

