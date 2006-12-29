Закон "О бюджете на 2007 год" подписан Президентом

Документ был принят 11 декабря Палатой представителей и одобрен Советом республики Национального собрания 20 декабря нынешнего года.Согласно закону, дефицит бюджета в 2007 составит 1,5% ВВП, налоговая нагрузка снизится на 0,7% валового внутреннего продукта. Четыре обязательных платежа в бюджет - чрезвычайный налог, отчисления в фонд занятости населения, налог на дивиденды и на доходы страховых организаций будут отменены.

Бюджет страны на 2007 год просчитан с учетом возможных проблем, связанных с поставкой в республику российского газа. Об этом заявил заместитель министра финансов Беларуси Владимир Амарин. Что касается введения Россией пошлин на нефть для Беларуси, на этот случай, по словам Владимира Амарина, варианты в бюджете не просчитывались.