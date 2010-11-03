Заклятые друзья: Великобритания и Франция заключили военный союз

Друзья познаются в беде, гласит народная мудрость. Согласно ей военные Англии и Франции официально могут считать себя буквально не разлей вода Ла-Манша.

Не менее официально они могут говорить о себе и как о терпящих все в том же Ла-Манше настоящее бедствие.

Дело в том, что сокращения военных бюджетов обеих стран вынудили их подписать историческое соглашение о военном сотрудничестве, или, как его уже окрестили пессимисты, «акт капитуляции перед кризисом». Согласно документу участники «новой Антанты» будут совместно оплачивать ряд знаковых проектов на воде, в воздухе и в сфере военного атома. При этом наземные операции по-прежнему останутся в ведении, а значит и на балансе, по раздельности.

Правда, вопрос эффективности подобной военной машины, с учетом различий в позициях государств, еще только предстоит выяснить, причем, в условиях максимально приближенных к боевым. Но, в отличие от подписания бумаг, делать это будут точно не экономисты и не политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».