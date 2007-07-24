Заканчивается уборка зерновых

В Беларуси намолочено почти 2,5 миллиона тонн зерна.

Зерновые сжаты на трети всех площадей.В среднем в день в хозяйствах убирают около 5%. Самые высокие темпы уборки в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Гомельская лидирует и по объему убранных площадей. Далее следуют хозяйства Гродненского, Брестского и Минского регионов.

Задача перед хлеборобами страны - завершить работы до 10-12 августа в южных районах и не позднее 15 августа - в северных. Несколько дней осталось до завершения уборки озимого рапса. Государству уже сдано 110 тысяч тонн. Это 80% госзаказа. На этой неделе активизируется также и сдача зерна в госрезерв. В текущем году госзаказ по зерну - 1 миллион 100 тысяч тонн.

