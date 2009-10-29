Загруженность складов: экономический или кадровый кризис?

Сегодня мало произвести хорошую продукцию, надо суметь ее продать.

Ещё в августе на складах Барановичского станкостроительного завода пылились 18 тысяч новеньких холодильников. Сегодня помещения предприятия по большей части освобождены от залежавшегося товара.

Комитет госконтроля отслеживает ситуацию с залежавшимися запасами по всей стране, в том числе — и положительные моменты.

Олег Данилов, заместитель председателя Барановичского Комитета государственного контроля:

«Сегодня есть реальные подвижки: за те полгода, в которые мы контролировали ситуацию, уже реализовано более 70% холодильников, которые здесь находились без движения».

На самом предприятии признаются, что «потепление» в холодном производстве принесла грамотная маркетинговая стратегия: индивидуальный подход к каждому клиенту и снижение себестоимости продукции позволили сэкономить 36 миллиардов рублей. Теперь задача №1 — полностью разгрузить основные складские базы.

Игорь Прозукин, заместитель начальника коммерческого отдела ЗАО «Атлант»:

«Барановичская база была одном из нескольких складов, на которых хранилась продукция в период «межсезонья». В настоящий момент реализация продукции идёт успешными темпами, в том числе, отгрузка с Барановичской базы осуществляется как потребителям в Республике Беларусь, так и в страны СНГ — в первую очередь в Россию».

Три месячные нормы выпуска на десять миллиардов рублей находятся в режиме ожидания. Склады хрустального завода в Борисове забиты под завязку, хотя над реализацией трудится неприлично огромный штат. На полторы тысячи рабочих здесь приходится пятьдесят два специалиста службы сбыта. Маркетологи хрустального завода напоминают слона в посудной лавке. И покупателя в этой лавке пока не видно. Причины – в банальном неумении продать даже эксклюзивный товар ручной работы. Этого не скрывает и руководство.

Оксана Абдикеева, заместитель директора по маркетингу и сбыту Борисовского хрустального завода:

«Работают у нас не всегда специализированные кадры. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было людей, которые обучались системе продаж — маркетологов, будем так говорить. У нас специалисты несколько разношерстные в этом плане, кроме того, большой процент заочников. Это сформировалось не за год, не за два — здесь шла такая тенденция».

Эльвира Комиссарова, главный специалист Борисовского межрайонного Комитета государственного контроля:

«Такой большой коллектив не справляется со своей основной задачей. На предприятии имеются изделия из хрусталя, которые произведены еще в 2000 году. Каких-либо действенных мер по снижению складских запасов ни руководством предприятия, ни управлением маркетинга и сбыта не применяется».

Продукция десятилетней выдержки на складе уже стала поводом для насмешек заводчан. Негласный слоган «Хрусталь не стареет – он становится старинным» прижился и, видимо, надолго. Поставки известного на постсоветском пространстве хрустального бренда остаются ситуативными и довольно мелкими.

Геннадий Нестер, директор Борисовского хрустального завода:

«Мы продали продукцию в Ливан — это первая отгрузка стекольной продукции. Продали продукцию в Туркменистан на 47 тысяч долларов, разрабатываются мероприятия по расширению рынка сбыта в России».

Таким образом за последние месяцы со склада ушло товара на 1,5 миллиарда рублей. Предприятие преобразилось и технически: недавно здесь установлена эксклюзивная электрическая печь. А вот кадровый вопрос еще предстоит решить. Работников службы сбыта скоро ждет аттестация, а так называемый «старинный» хрусталь на складе – уценка.