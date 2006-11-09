Заготовка продовольствия на зиму в Беларуси завершается

В так называемые стабилизационные фонды уже поступили практически все необходимые запасы. Они не только обеспечат потребности белорусов, но и станут весомым экономическим фактором.

Чем больше продукции в закромах, тем меньше цены в магазинах. В белорусских стабилизационных фондах замораживают не деньги, а мясомолочную продукцию и овощи.

В запасниках хладокомбинатов Минска уже хранится 250 тонн твердых сыров, при плане в 200 тонн. Заготовлено 24 тысячи килограммов сухих детских молочных смесей. Это на 20% больше, чем предусматривалось. Выполнено и задание по сливочному маслу. Лишь мяса пока припасено меньше, чем необходимо. Столичный хладокомбинат № 2 уже завершил закладку припасов.

Заготовка продовольствия на период межсезонья будет завершена 15 ноября. Специалисты уверены, что столице хватит запасов до нового урожая.