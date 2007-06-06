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Заготовка кормов с первого укоса трав продолжается

06 июня 2007 14:01
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Первый укос трав в Беларуси при благоприятной погоде может быть завершен до 28 июня. Таков прогноз Минсельхозпрода.

Средняя готовность кормоуборочной техники к началу сезона была до 95%. Это относительно высокий показатель, если учитывать, что по мере завершения весенне-полевых работ в заготовку кормов включалась и работающая техника.

Всего в заготовке кормов участвует 2,5 тысячи кормоуборочных комбайнов, около 2,5 тысяч самоходных косилок, почти 6 тысяч специальных тракторных прицепов для перевозки кормов и другие машины. Вместе с тем, часть техники находится в ремонте. Для его завершения требуется еще около Br800 миллионов. В ближайшее время облисполкомы должны выделить запланированные средства.

# Экономика

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