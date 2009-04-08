Заемщики не спешат возвращать кредиты под разными предлогами

В нашей стране только за два месяца этого года проблемная задолженность в этой сфере выросла на 174 миллиарда. Вернуть деньги банкам, не доводя до судебных тяжб, задача специальных организаций.

Если Вы задолжали банку сто долларов, это - ваша проблема. Если Вы задолжали банку сто миллионов долларов, это уже проблема банка. Дабы обезопасить себя от подобных проблем, банкам приходится постоянно быть начеку. Создают даже целые департаменты по работе с должниками.

- Задача банка – выдавать кредиты, а возвратом должно заниматься специализированное агентство, которое занимается именно возвратом. У них опыт приобретается работы, судебная практика нарабатывается, - отмечает Анна Левченко, начальник управления кредитных вложений коммерческого банка.

- Ведь к просрочке или к невозврату приводит не только нежелание человека платить, а и какие-то тяжелые жизненные ситуации: потеря работы, потеря кормильца, либо, банально, крупное ДТП, - говорит корреспонденту СТВ Игорь Лохмаков, директор по розничному бизнесу коммерческого банка.

Мировая статистика свидетельствует – до 5% выданных кредитов ничего кроме проблем банкам не приносят. В стране только за 2 месяца этого года проблемная задолженность у банков выросла на 174 миллиарда. Это в два раза больше, чем за весь 2008-ой.

- Это общемировая практика пользоваться услугами аутсертинговых агентств в работе с просроченной задолженностью физических лиц со стороны банков, телекоммуникационных компаний, со стороны страховых и лизинговых компаний, - говорит Юрий Тиванов, директор коллекторского агенства. - Это очень большой объем работы в мире.

- Эти методики – это исключительно правовое поле, законные методы: это письма, звонки, это встречи и очень большой акцент делается непосредственно на личное общение с должником, - сказал Сергей Стародубов, генеральный директор коллекторской компании.

В Европе и США уже десятки лет работают специализированные компании, которые занимаются взысканием долгов. В условиях глобального кризиса эта проблема чувствуется особенно остро. В Беларуси сегодня действует 31 банк, а вот рынок коллекторских услуг у нас пока не сформирован. В первую очередь – из-за отсутствия законодательной базы.

Банк – это наш друг, а друзья, как известно, обходятся недешево. Потому вступая в долговые отношения следует трезво оценивать, во что, в конечном счете, такие отношения выльются. И не перейдут ли они из сферы экономической в сферу юридическую.