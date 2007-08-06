Задолженности граждан за коммунальные услуги начинают снижаться

За июль минчане недоплатили на 926 миллионов рублей меньше, чем за прошлый месяц.

Сейчас долги исчисляются почти 6,5 миллиардами рублей. Но к сентябрю эта сумма уменьшится - об этом сегодня говорили на традиционной планерке в Мингорисполкоме.

Еще одна из важнейших задач городского хозяйства - подготовка к зиме. Сейчас в столице начинают получать паспорта готовности. Их до 1 сентября должны получить все столичные дома. Ещё одна задача к зиме - остекление помещений.

Председатель ГП УЖХ Мингорисполкома Синхрон Борис Васильев: "Согласованы графики со всеми ЖРЭО. Нам необходимо получить 16 тысяч 376 квадратных метров стекла. Все окна в этом году, прежде всего, в местах общего пользования, необходимо остеклить в 2 нитки. Это, прежде всего, необходимо для экономии энергоресурсов."

