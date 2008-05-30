Задача белорусской экономики - выход на новый, постиндустриальный, этап развития

По мнению ученых, это возможно лишь при условии гармоничной интеграции белорусской экономической модели в мировую систему. Сегодня в Минске известные ученые из Беларуси, России и Украины обсуждают проблемы теории и практики формирования экономической модели Беларуси. На конференции анализируется исторический опыт СССР по ускоренной индустриализации. Кроме того, рассматриваются мировые хозяйственные модели и системы развития, которые подходят для экономики современной Беларуси, для ее инновационного развития.