Задача №1 директивы №4 – формирование в Беларуси эффективного собственника

Еще одно значимое событие произошло в последний день старого года. Президент подписал директиву №4. Главный ее принцип: конкуренция – везде, где возможно, государственное регулирование – там, где необходимо. Это позволит остановить рост цен и повысить качество товаров и услуг.

Директива №4, которую так ждал частный сектор, стала настоящим подарком для предпринимателей. Ведь прописаны в ней все их новогодние желания. Документ политический. Но этот эпитет бизнес-сообщество заменило своим синонимом – «лояльный».

Сергей Новицкий, председатель Совета по развитию предпринимательства при Миноблисполкоме:

Касается облегчения налоговой нагрузки, и отчетной системы, и ценообразования, и административных процедур.

Административным процедурам посвящен целый раздел директивы. В документе черным по белому написано: никаких барьеров на местах. Любое вмешательство местных чиновников – только с постановления Правительства.

Брестский бизнесмен Вадим Хомич вспоминает, как два года назад шесть месяцев обивал пороги госучреждений, чтобы начать свое первое дело. В конце 2010 на открытие развлекательного клуба ушло три месяца. Говорит, уже тогда был сдвиг. А с первых дней 2011 понял: в новом году вести дела можно по-новому.

Вадим Хомич, предприниматель:

Шаги, которые были сделаны и будут сделаны в будущем, они только облегчают работу бизнесменов. Людям не нужно концентрироваться на мелочах.

Ценообразование переходит на рыночный механизм. Это еще один момент, предусмотренный директивой. Стоимость на товары и услуги частный сектор будет определять сам.

Госрегулирование сохранится на продукцию монополистов и соцтовары, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это значит, что ценник отправляется в свободное плавание. Но это не синоним роста цен, а, скорее, наоборот. Барьером станет та самая «конкуренция», которая будет и гарантом качества.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Когда формируется конкурентная среда, то изготовитель, продавец в рамках ответственности будет нести полную ответственность за качество товаров и услуг.

Арендные отношения вскоре тоже останутся в прошлом. Где речь идет о производстве работ, товаров и услуг, где создаются дополнительные блага, там предпринимателям лучше иметь свои площади. В этом и смысл – тепличные условия бизнес-климату. Ведь задача №1 директивы №4 – формирование в стране эффективного собственника.

В целом, документ направлен на развитие и защиту всех форм собственности – это дух Директивы. При этом на деловой арене белорусский бизнес будет работать в условиях здоровой конкурентной среды.

«Конкуренция – везде, где возможно, госрегулирование – там, где необходимо». План мероприятий по реализации и этого принципа и самой директивы утвердят уже в ближайшие три месяца.

Директива №4: конкуренция – везде, где возможно, госрегулирование – там, где необходимо

А. Лукашенко подписал директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь»