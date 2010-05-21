Зачем Беларуси венесуэльская нефть?

В ситуации, когда основной белорусский поставщик сырой нефти – Российская Федерация – играет в хитроумные игры с таможенными пошлинами, Беларусь нашла хороший вариант диверсификации источников углеводородов.

Главней всего – погода на карте нефтяных месторождений. Если еще буквально месяц назад некоторые «комментаторы» твердили, мол на пути из пункта «В» в пункт «Б» все туманно, и видимость перспектив равна нулю, то уже сегодня понятно: нефть «не подкачала». Мало того что сорт «Санта-Барбара» при переработке практически не оставляет ненужных «осадков», так еще и логисты развязали все морские узлы. Из Венесуэлы до Одессы, затем до южного Мозыря – за три недели.

Теперь, если будет попутный ветер, нефтяной поток потечет и на север. Через порты Балтики в белорусский Новополоцк. В тот день, когда на Дерибасовской была хорошая погода, а у Одесского причала из «Морской звезды» переливали «Санта-Барбару», в Вильнюсе предположили: на северный «Нафтан» черное золото может попасть и через Балтику. Точнее, через литовские порты. Между прочим: с января по март нынешнего года только в клайпедском порту перегружено более двух миллионов тонн белорусских товаров. Что по объемам сопоставимо с перевалкой наших грузов на терминалах Латвии, Эстонии, Украины и России, вместе взятых. Сотрудничество по длинному перечню товаров налажено. Самое время добавить в приносящий золото список – и золото черное.

Андрюс Кубилюс, премьер-министр Литвы:

– У нас есть хорошая инфраструктура для этого. Часть принадлежит приватному капиталу, часть государству. Так что можно посмотреть на любые возможности.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Тема обсуждения этих вопросов находится пока в коммерческой плоскости, и я думаю, что в ближайшее время мы взвесим все коммерческие за и против. Но факт состоит в том, что Беларусь активно занимается разработкой нефтяных месторождений как в Иране, так и в Венесуэле. Мы добываем там свою нефть и будем поставлять ее в Беларусь на наши заводы с тем, чтобы вести глубокую переработку.

Кстати о глубокой переработке. Например, завод «Нафтан» уже приступил к своей модернизации. За пять ближайших лет – 25 инвестиционных проектов на общую сумму почти в полтора миллиарда долларов. Впрочем, часть работ уже ведется. Например, на одном из полей всего через 42 месяца появиться комплекс установок глубокой переработки. Для производства широко востребованного нефтяного кокса.

Вячеслав Зубович, заместитель главного инженера по стандартизации, сертификации и качеству ОАО «Нафтан»:

– Те остатки, которые у нас сейчас идут в мазут – будут сырьем этого производства. Это топливо, которое потом применяется во многих производствах.

Леонид Заико, экономист:

– Технологически идут улучшения, потому что очень важна глубина переработки нефти. И в этом плане эти заводы – жемчужины белорусской собственности.

Впрочем, процесс модернизации белорусского нефтеперерабатывающего комплекса начался задолго до того как подули нынешние ветры нефтяных перемен. Даже в первые годы после распада Советского союза Беларусь не отказалась от развития высоких углеводородных технологий. В конце 90-х начале 2000-х объемы производства нефтепродуктов планомерно наращивались. И Президент не раз посещал предприятия-флагманы нефтяных морей. А в январе 2007 во время визита на «Нафтан» глава государства поставил цель – вывести производство на качественно новый уровень. И как показало время, новый уровень – это всегда стартовая площадка для следующего шага.

Вячеслав Зубович:

– В Советском союзе наши заводы не были ориентированы на глубокую переработку. То есть: нас устраивало, что в нефти 50% светлых (бензин, керосин и дизель) и 50 % – это мазут. Сегодня такая экономика не пойдет, мы сразу все проиграем западу. Поэтому наши белорусские заводы и эффективны.



В России качеству предпочли количество добываемой нефти. Тем самым отодвинув на второй план ныне востребованное производство нефтепродуктов.

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

– Строить и создавать нужно то, что выгодно. Как это не покажется парадоксальным, сегодня продавать сырую нефть экономически выгоднее, чем нефтепродукты. Для нефтепереработки необходимы инвестиции, затраты рабочей силы, электроэнергии. А нефть сырая дороже стоит, чем нефтепродукты.

Но нефтяной дождь был золотым лишь до тех пор, пока в мире держались высокие цены на сырье. А решение российского руководства об отказе от «невыгодной» модернизации в стране-соседке разделили далеко не все.

Евгений Нефедов, политический обозреватель газеты «Завтра» (Россия):

– Может быть, за этим стоят более прикладные экономические интересы Путина и его сторонников. Я, бывая в Беларуси, интересуюсь всеми сторонами ее жизни, бывал на нефтеперерабатывающих заводах, и не раз мечталось о том, чтобы и мы имели нечто подобное. Но, к сожалению, наша промышленность, экономика, наши предприятия большей своей частью сегодня развалены.

Холодный ветер мирового кризиса, буквально сдувший сырьевые цены, заставил российских нефтяников задуматься о нефтепереработке. Попытка купить белорусские заводы успехом не увенчалась. Отдавать за бесценок ценнейшие производства не стали. А вот выступить в качестве акционеров соседям предложили. При этом введения пошлин на заветные баррели в рамках Таможенного союза, от союзного государства и партнера по бизнесу как минимум не ждали.

Дмитрий Абзалов, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры (Россия):

– Проигравшими в этой ситуации оказались российские нефтяные компании. Причем они пострадали дважды. Во-первых, после введения 100-процентной пошлины их расходы на переработку сырья в Беларуси существенно выросли; во-вторых, для них повысится плата за прокачку нефти по территории Беларуси.

Сергей Чалый, экономист:

– Люди готовы поставить под угрозу саму логику экономической интеграции. Понятно, что это бред. Это никакой не Таможенный союз, в котором могут существовать таможенные пошлины между странами, входящими в этот союз.

Как циклоны в природе соседствуют с антициклонами, так и энергетическая экспансия стала предпосылкой к проведению политики диверсификации. Но белорусскую попытку найти новые нефтяные потоки в России восприняли неоднозначно.

Мария Белова, cтарший эксперт Института энергетики и финансов (Россия)

– Я не вижу ни экономических, ни технологических предпосылок для того, чтобы венесуэльская нефть пошла в Беларусь. Да и здравого смысла я в этом тоже не вижу.

Виктор Красильщиков, доктор экономических наук института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук:

– Я не вижу ничего предосудительного в том, что Беларусь будет искать других поставщиков нефтепродуктов. Это обычная мировая практика и ничего сверхоригинального здесь нет. Любая привязка к какому-то одному поставщику, тем более учитывая аппетиты нашего российского нефтегазового комплекса, была бы недальновидной с точки зрения государственных интересов.

Часть переработанных баррелей реализуют через созданное в этой стране дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании.

Сергей Чалый, экономист:

– Там действительно достаточно большой рынок сбыта, да и сама Украина в этом, оказывается, заинтересована.

То что Украина заинтересована – доказывать никому не нужно. В то время пока в Одесском порту перегружали «Санта-Барбару», Президент Украины отправился с рабочим визитом в Беларусь. Вопрос энергоресурсов в диалоге двух лидеров стал одним из самых важных.

Виктор Янукович, президент Украины:

– Мы с удовольствием будем с вами работать как партнеры по реализации проекта по венесуэльской нефти. Мы поможем вам в ее транспортировке, переработке и реализации, в том числе и на украинском рынке.



Ольга Макей, Глеб Лавров, телекомпания СТВ.