За жилищно-коммунальные услуги белорусы будут платить в среднем на $5 больше

Жировки, действительно, потяжелеют, но по карману, заверяют в Минэкономике, не ударят. Повышение не превысит и $5. Причем, в основном, все платежи останутся прежними. У коммунальщиков подорожали всего на доллар только техобслуживание и вода, у Белэнерго – свет и газ. Именно энергоносители составят львиную долю повышения.
Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Это всего $1 при нормативном потреблении.
Сейчас, вы знаете, что большинство квартир оборудованы индивидуальными приборами учета расхода воды. По счетчику, обычно, меньше потребление, чем по нормативу. Это незначительное увеличение платежа.
Пять – это с электроэнергией и газом.
К слову, последний раз тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси росли лишь два года назад. Это при том, что государство, неся затраты на доставку к домам той же воды, ее очистку, с жильцов берет только 24% от всей суммы. Таких дотаций нет ни в одной стране мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Так, средний платеж за двухкомнатную квартиру с тремя жильцами и площадью в 48 квадратных метров, с учетом повышения составит 178 тысяч рублей. Раньше было 162. Так вот, если бы государство не забирало на себя почти 76% оплаты, то в жировке ежемесячно была сумма бы в четыре раза больше.
Игорь Фомин, начальник Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:
В расходах домашних хозяйств удельный вес жилищно-коммунальных услуг по отношению с другими странами очень невысок, до 10%.
Если сопоставить прирост пенсий и зарплат, то он позволяет еще получить, как мы называем, сухой остаток.
Далеко не каждое государство может себе позволить оплачивать за население большую часть квартплаты. В Беларуси – это аспект соцполитики.
Тарифы на электричество, для сравнения, в нашей стране меньше втрое, чем в Литве, в полтора-два раза – чем в России.
Кроме того, у нас нет таких, как в «старой» Европе, налогов на недвижимость.
Не стоит забывать и о том, что практически во всех европейских странах страхование жилья является обязательным, поэтому плату за страховку тоже необходимо включить в список расходов.
Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
По 2010 году тарифно-техническое обслуживание в Смоленске было в 2,4 раза выше, чем у нас, и в 1,1 раза в Чернигове.
Холодное водоснабжение: в 3,3 раза выше в Смоленске и в 1,6 выше в Чернигове.
Новые тарифы вступили в силу с перового февраля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это значит, что за этот месяц в жировках будут уже новые суммы. Но при разумных расходах света и газа, многие изменений и не почувствуют.