За жилищно-коммунальные услуги белорусы будут платить в среднем на $5 больше

Как поясняют специалисты, квартплата вырастет за счет увеличения тарифов на газ и электроэнергию. Услуги же коммунальщиков, а это техобслуживание и холодная вода, подорожали всего на $1 в эквиваленте.

Жировки, действительно, потяжелеют, но по карману, заверяют в Минэкономике, не ударят. Повышение не превысит и $5. Причем, в основном, все платежи останутся прежними. У коммунальщиков подорожали всего на доллар только техобслуживание и вода, у Белэнерго – свет и газ. Именно энергоносители составят львиную долю повышения.

Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Это всего $1 при нормативном потреблении.

Сейчас, вы знаете, что большинство квартир оборудованы индивидуальными приборами учета расхода воды. По счетчику, обычно, меньше потребление, чем по нормативу. Это незначительное увеличение платежа.

Пять – это с электроэнергией и газом.



К слову, последний раз тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси росли лишь два года назад. Это при том, что государство, неся затраты на доставку к домам той же воды, ее очистку, с жильцов берет только 24% от всей суммы. Таких дотаций нет ни в одной стране мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Так, средний платеж за двухкомнатную квартиру с тремя жильцами и площадью в 48 квадратных метров, с учетом повышения составит 178 тысяч рублей. Раньше было 162. Так вот, если бы государство не забирало на себя почти 76% оплаты, то в жировке ежемесячно была сумма бы в четыре раза больше.

Игорь Фомин, начальник Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

В расходах домашних хозяйств удельный вес жилищно-коммунальных услуг по отношению с другими странами очень невысок, до 10%.

Если сопоставить прирост пенсий и зарплат, то он позволяет еще получить, как мы называем, сухой остаток.



Далеко не каждое государство может себе позволить оплачивать за население большую часть квартплаты. В Беларуси – это аспект соцполитики.

Тарифы на электричество, для сравнения, в нашей стране меньше втрое, чем в Литве, в полтора-два раза – чем в России.

Кроме того, у нас нет таких, как в «старой» Европе, налогов на недвижимость.

Не стоит забывать и о том, что практически во всех европейских странах страхование жилья является обязательным, поэтому плату за страховку тоже необходимо включить в список расходов.

Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

По 2010 году тарифно-техническое обслуживание в Смоленске было в 2,4 раза выше, чем у нас, и в 1,1 раза в Чернигове.

Холодное водоснабжение: в 3,3 раза выше в Смоленске и в 1,6 выше в Чернигове.



Новые тарифы вступили в силу с перового февраля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это значит, что за этот месяц в жировках будут уже новые суммы. Но при разумных расходах света и газа, многие изменений и не почувствуют.