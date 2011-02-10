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За жилищно-коммунальные услуги белорусы будут платить в среднем на $5 больше

10 февраля 2011 18:54
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Как поясняют специалисты, квартплата вырастет за счет увеличения тарифов на газ и электроэнергию. Услуги же коммунальщиков, а это техобслуживание и холодная вода, подорожали всего на $1 в эквиваленте.

Жировки,  действительно, потяжелеют, но по карману, заверяют в Минэкономике, не ударят. Повышение не превысит и $5. Причем, в основном, все платежи останутся прежними. У коммунальщиков подорожали всего на доллар только техобслуживание и вода, у Белэнерго – свет и газ. Именно энергоносители составят львиную долю повышения. 

Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Это всего $1 при нормативном потреблении.
Сейчас, вы знаете, что большинство  квартир оборудованы индивидуальными приборами учета расхода воды. По счетчику, обычно, меньше потребление, чем по нормативу. Это незначительное увеличение платежа.
Пять – это с электроэнергией и газом.
 
К слову, последний раз тарифы на  услуги  ЖКХ в Беларуси росли лишь два года назад. Это при том, что  государство, неся затраты на доставку к домам той же воды, ее очистку, с жильцов берет только 24% от всей суммы. Таких дотаций нет ни в одной стране мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
Так, средний платеж за двухкомнатную квартиру с тремя жильцами и площадью  в 48 квадратных метров, с учетом повышения составит 178 тысяч рублей. Раньше было 162. Так вот, если бы государство не забирало на себя почти 76%  оплаты, то в жировке ежемесячно была сумма бы в четыре раза больше.

Игорь Фомин, начальник Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:
В расходах домашних хозяйств удельный вес жилищно-коммунальных услуг по отношению с другими странами очень невысок, до 10%.
Если сопоставить прирост пенсий и зарплат, то он позволяет еще получить, как мы называем, сухой остаток. 
  
Далеко не каждое государство может себе позволить оплачивать за население большую часть квартплаты. В Беларуси – это аспект соцполитики.

Тарифы на электричество, для сравнения, в нашей стране меньше втрое, чем в Литве, в полтора-два раза – чем в России.

Кроме того, у нас нет таких, как в «старой» Европе, налогов на недвижимость.

Не стоит забывать и о том, что практически во всех европейских странах страхование жилья является обязательным, поэтому плату за страховку тоже необходимо включить в список расходов.

Елена Дудинская, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
По 2010 году тарифно-техническое обслуживание в Смоленске было в 2,4 раза выше, чем у нас, и в 1,1 раза в Чернигове.
Холодное водоснабжение: в 3,3 раза выше в Смоленске и в 1,6 выше в Чернигове.
 
Новые тарифы вступили в силу с перового февраля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это значит, что за этот месяц в жировках будут уже новые суммы. Но при разумных расходах света и газа, многие изменений и не почувствуют.

# Экономика

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