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За сутки упрощенной госрегистрацией воспользовались сотни юридических лиц и предпринимателей

03 февраля 2009 11:49
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Таковы первые итоги действия заявительного принципа в Беларуси. Так, в Минске 2-го февраля по-новому вступили в бизнес более ста субъектов. Более полусотни в минской области и столько же в Гродненской. Кроме того, многие желающие бизнесмены пришли в этот день ещё раз проконсультироваться, другие за уточнениями по Декрету звонили по телефону. Как отмечают специалисты, понедельник превзошёл среднюю дневную нагрузку. Но выводы будут готовы только к концу недели.

Напомним, заявительный принцип госрегистрации субъектов хозяйствования введён в Беларуси с 1-го февраля и направлен на либерализацию.
# Экономика

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