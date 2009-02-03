За сутки упрощенной госрегистрацией воспользовались сотни юридических лиц и предпринимателей

Таковы первые итоги действия заявительного принципа в Беларуси. Так, в Минске 2-го февраля по-новому вступили в бизнес более ста субъектов. Более полусотни в минской области и столько же в Гродненской. Кроме того, многие желающие бизнесмены пришли в этот день ещё раз проконсультироваться, другие за уточнениями по Декрету звонили по телефону. Как отмечают специалисты, понедельник превзошёл среднюю дневную нагрузку. Но выводы будут готовы только к концу недели.



Напомним, заявительный принцип госрегистрации субъектов хозяйствования введён в Беларуси с 1-го февраля и направлен на либерализацию.