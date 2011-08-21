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За пять лет товарооборот Беларуси и Венесуэлы вырос до суммы в полмиллиарда долларов

21 августа 2011 17:50
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и венесуэльский лидер Уго Чавес детально обсудили развитие двусторонних отношений. Телефонный разговор глав государств состоялся на этой неделе.

Стороны договорились о том, что белорусская делегация посетит с деловым визитом Венесуэлу. В ближайшее время определятся и со сроками визита президента Беларуси в Боливарианскую Республику.

К слову, Беларусь и Венесуэла за последние пять лет  прошли путь, на который многим странам нужны десятилетия. Товарооборот буквально с нулевой отметки вырос до суммы в полмиллиарда долларов.

Крупный совместный проект – жилье. Белорусы предлагают полный комплекс услуг: от генерального плана до организации самого строительства. Возводят в Венесуэле целые жилые кварталы по 5-10 тысяч квартир. Чуть позже, по плану, до конца этого года,  откроют  кирпичное производство. Полным ходом идет технологическое оснащение заводов по выпуску грузовиков и тракторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Одной из главных остается тема энергоресурсов. Четыре десятка белорусских нефтяников работают на венесуэльских месторождениях. В начале августа стало известно, что специалисты совместного предприятия пробурили перспективную скважину с черным золотом. К 2012 выйдут на 1 миллион 200 тысяч тонн нефти и более 800 млн кубических метров газа.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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