За первое полугодие в Беларусь ввезено более четверти миллиона легковых машин

Ранее за год привозили до 200 тысяч. Напомним, с 1 июля ставки на ввоз автомобилей физлицами унифицированы во всех странах-участницах Таможенного союза.

Сейчас граница работает в спокойном режиме, оформляют машины на ввоз единицы. В целом, белорусская таможенная служба обеспечила возможность беспрепятственного оформления авто всеми желающими, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И, как отметили в таможенном комитете, ввезенные в Беларусь до 1 января 2010 года легковушки могут беспрепятственно следовать в Россию.

Сергей Полудень, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Дополнительное подтверждение от Федеральной таможенной службы Российской Федерации о том, что они в полной мере будут выполнять нормы этого соглашения, мы получили.

Что касается автомобилей, ввезенных с 1 января 2010 года по 30 июня 2011 года, то по этой категории автомобилей в настоящее время, если они будут ввозиться в Российскую Федерацию, предполагается доплата таможенной пошлины. Ее можно производить как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.