За один год в Беларуси образовалось 3 миллиона тонн отходов

Принята госпрограмма сбора и переработки вторичного сырья до 2015 года.

Соответствующий указ накануне подписал глава государства.

Финансирование предусмотрено в объеме более 270 миллиардов рублей. Как отмечают специалисты, в 2008-м в республике образовалось около 3 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Значительная их часть вывозится на полигоны захоронения, в то время, как может использоваться в качестве вторсырья.

Новый документ содержит перечень мер, которые систему заготовки материалов сделают более эффективной и предотвратят загрязнение окружающей среды. В республике появятся заводы по переработке вторичных ресурсов, региональные центры по сбору отходов, в том числе сложной бытовой техники и транспортных средств.

К 2015 году потребности организаций стекольной промышленности в стеклобое будут полностью удовлетворены за счет отечественного сырья, а отдельные виды, в частности вторичные текстильные материалы, полимерные отходы, изношенные шины, — планируется экспортировать.