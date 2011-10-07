За незаконную продажу овощей минчанин рассчитался машиной, весами и товаром

Инспекции Министерства по налогам и сборам по Фрунзенскому району заинтересовал мужчина, который торговал продукцией прямо с машины. В ходе проверки оказалось, что специального разрешения на торговлю плодоовощной продукцией с автомобиля у «предпринимателя» не было.Как рассказали в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по городу Минску, хозяйственный суд привлек нарушителя к административной ответственности в виде штрафа. Итог торговли в обход закона — конфискация машины, весов, товара и уже вырученных от продажи денег.