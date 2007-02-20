За невыполнение госпрограммы спрос будет жестким

Белорусское Правительство выразило недовольно ходом выполнения программы реконструкции имеющихся и ввода в эксплуатацию не завершенных физкультурно-спортивных сооружений.

В прошлом году должны были начать работу 22 объекта. Но задание удалось выполнить лишь на половину. Самая проблемная в этом отношении - Гродненская область. Там, по неуважительным на взгляд Правительства причинам, не введены сразу четыре объекта. Программой до 2008 года предусмотрена реконструкция 36 объектов и завершение строительства ещё 38.

За невыполнение госпрограммы и соответствующего Указа главы государства, спрос со всех, включая должностных лиц, будет жестким. До конца недели областные исполкомы должны рассмотреть причины, по которым спортивные объекты не введены в строй. А также - дать оценку действиям строительных организаций, которые выиграли тендер, но не смогли обеспечить завершение работ.