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За невыполнение госпрограммы спрос будет жестким

20 февраля 2007 08:27
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Белорусское Правительство выразило недовольно ходом выполнения программы реконструкции имеющихся и ввода в эксплуатацию не завершенных физкультурно-спортивных сооружений.

В прошлом году должны были начать работу 22 объекта. Но задание удалось выполнить лишь на половину. Самая проблемная в этом отношении - Гродненская область. Там, по неуважительным на взгляд Правительства причинам, не введены сразу четыре объекта. Программой до 2008 года предусмотрена реконструкция 36 объектов и завершение строительства ещё 38.

За невыполнение госпрограммы и соответствующего Указа главы государства, спрос со всех, включая должностных лиц,  будет жестким. До конца недели  областные исполкомы должны рассмотреть причины, по которым спортивные объекты не введены в строй. А также - дать оценку действиям строительных организаций, которые выиграли тендер, но не смогли обеспечить завершение работ.

# Экономика

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