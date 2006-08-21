За неуплату коммунальных услуг выселено шесть семей

Горожане задолжали коммунальным службам более 9 миллиардов рублей.

Пеню за просрочку оплаты теперь начисляют после 25 числа каждого месяца, а не после 15-го. Это, по мнению коммунальщиков, и повлияло на то, что примерно половина горожан стали позже платить по счетам. У большинства - задолженность за последние три месяца.

Наибольшие убытки жилищные организации несут из-за неблагополучных семей. Власти в этом случае вынуждены прибегать к непопулярным мерам воздействия - отключать неплательщикам свет и воду. В этом году это сделали 43 тысячи раз. А шесть семей за постоянную задолженность коммунальным службам уже выселили.