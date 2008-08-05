За неэффективное использование имущества будут наказывать рублем

Для не рачительных хозяев налоги на недвижимость и землю могут быть увеличены вдвое. Об этом сегодня заявил председатель госкомитета по имуществу Георгий Кузнецов. По его словам, эта мера заставит руководителей предприятий выставлять на продажу пустующие помещения.



Около двух миллионов квадратных метров в стране числятся заброшенными. Еще три тысячи зданий имеют статус объекта незавершенного строительства. На их поддержание тратятся немалые средства. А планы по продаже таких объектов пока выполняются лишь на треть. В комитете госимущества намерены до конца года в корне изменить ситуацию.