За минувшие сутки хлеборобы республики собрали 133 тысячи тонн зерна нового урожая

Таким образом, в стране уже намолочено более 8-ми миллионов 250-ти тысяч тонн.

Самый высокий темп косовицы в Витебском регионе, здесь до миллиона осталось собрать 30 тысяч тонн. Таким образом, в этом году все области республики получат статус миллионеров. На сегодняшний день в Беларуси скошено свыше 93% посевных площадей и в предстоящие выходные аграрии планируют завершить жатву.



Тем временем в Гродненской области появился первый комбайнер 4-хтысячник. Это Андрей Громадский – механизатор СПК "Обухово". Закончив уборку в своем хозяйстве с намолотом в три тысячи тонн, передовик отправился на помощь соседнему району. Последнюю тысячу он намолотил за рекордные 5 дней.

Уборочная компания в Гродненской области вышла на финишную прямую. На сегодняшний день обмолочено более 96 % площадей. Урожайность по-прежнему остается самой высокой в Республике – 52 центнера с гектара. Но об окончании жатвы, по словам аграриев, говорить еще рано. Вся основная уборочная техника сегодня направлена на уборку приусадебных участков граждан.



Также к 25-му августа все хозяйства областей, кроме Витебской, завершат теребление льна. В этом году республика получит 60 тысяч тонн льноволокна. В Минсельхозпроде уверены, что госзаказ в размере 30-ти тысяч тонн будет выполнен. Напомним, в этом году подписан указ об оздоровлении льняной отрасли. Он предусматривает повышение рентабельности производства льнотресты в сельхозорганизациях до 30%, льноволокна на льнозаводах – до 15%. Для этого, в частности, повышены закупочные цены на льнотресту и размер дотаций на льноволокно, сдаваемое в счет госзаказа.

