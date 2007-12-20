За качество товара в ответе продавец, производитель и импортер

За защиту прав потребителей ратовали парламентарии нижней палаты белорусского парламента на заключительном заседании осенней сессии. Парламентарии установили: за некачественный товар теперь ответственен продавец, производитель и импортер, который ввез продукт в республику. Кроме того, сегодня депутаты внесли изменения в Гражданский кодекс, и модернизировали законы <О железнодорожном транспорте> и <Об организации работы с гражданами>. Напомним, в нынешнем составе депутатский корпус проработает ещё полгода. Следующей осенью в республике пройдут парламентские выборы.