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За качество товара в ответе продавец, производитель и импортер

20 декабря 2007 15:48
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За защиту прав потребителей ратовали парламентарии нижней палаты белорусского парламента на заключительном заседании осенней сессии. Парламентарии установили: за некачественный товар теперь ответственен продавец, производитель и импортер, который ввез продукт в республику. Кроме того, сегодня депутаты внесли изменения в Гражданский кодекс, и модернизировали законы <О железнодорожном транспорте> и <Об организации работы с гражданами>. Напомним, в нынешнем составе депутатский корпус проработает ещё полгода. Следующей осенью в республике пройдут парламентские выборы.
# Экономика

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