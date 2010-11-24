Прямой эфир

За энергию, добытую из возобновляемых источников, платить будут больше

24 ноября 2010 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Депутаты во втором чтении приняли соответствующий законопроект. Этот документ создает правовую основу для использования солнца, ветра, воды и других нетрадиционных источников тепла и электричества.

Теперь будет регламентировано обязательное подключение к государственным сетям установок для получения энергии альтернативным способом. Кроме того, производители такой энергии получат финансовые преференции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Казимирчик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству:
Обязательное приобретение всей выработанной электроэнергии по стимулирующим ценам. Если на данный момент по постановлению Совета министров повышающий коэффициент действует пять лет, то в законопроекте мы его расширяем до десяти лет. Принятие этого закона не только позволит нам решить проблему частичной замены импортируемых энергоносителей, но и в какой-то степени повысить энергобезопасность нашей республики.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 ноября 2010 15:18

В следующем году Мингорисполком прогнозирует повышение зарплаты еще на 15%

24 ноября 2010 09:14

Пробная прокачка нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ завершена

24 ноября 2010 07:44

Беларусь собирается разместить гособлигации на азиатском рынке на сумму не менее 500 млн. долларов