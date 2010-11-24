За энергию, добытую из возобновляемых источников, платить будут больше

Депутаты во втором чтении приняли соответствующий законопроект. Этот документ создает правовую основу для использования солнца, ветра, воды и других нетрадиционных источников тепла и электричества.

Теперь будет регламентировано обязательное подключение к государственным сетям установок для получения энергии альтернативным способом. Кроме того, производители такой энергии получат финансовые преференции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Казимирчик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству:

Обязательное приобретение всей выработанной электроэнергии по стимулирующим ценам. Если на данный момент по постановлению Совета министров повышающий коэффициент действует пять лет, то в законопроекте мы его расширяем до десяти лет. Принятие этого закона не только позволит нам решить проблему частичной замены импортируемых энергоносителей, но и в какой-то степени повысить энергобезопасность нашей республики.