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За два месяца 2010 года в Минске упали цены на стиральные машины и телевизоры

18 марта 2010 10:12
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Кроме того, подешевели мясные полуфабрикаты, свинина и курица.

А вот любителям шоколада, чая и растворимого кофе придется не сладко. Также заплатить чуть больше придется за безалкогольные напитки и холодильники. Сезонно подорожали фрукты и овощи.

В ближайшее время в Минске проведут мониторинг цен на медицинскую технику, риэлторские услуги и продовольственные товары.

Иосиф Рачицкий, начальник управления ценовой политики комитета экономики Мингорисполкома:
За последних два месяца проверено 37 предприятий, в 13 из которых установлены нарушения действующего законодательства по ценообразованию.

# Экономика

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